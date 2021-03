GdS – Inter-Atalanta sarà Hakimi contro Gosens: nessun esterno in Serie A segna come loro

Tra i tanti duelli all’interno del big match tra Inter e Atalanta, quello probabilmente più equilibrato ed interessante si giocherà sulle fasce tra Achraf Hakimi e Robin Gosens. I due si scontreranno sulla medesima corsia, la destra per quanto riguarda la squadra di Conte e la sinistra per quella di Gasperini, e cercheranno di sfiancarsi a vicenda per colpire nel momento migliore. Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, stiamo parlando dei due esterni che più segnano nel nostro campionato: sei gol e cinque assist in 24 presenze per il marocchino, mentre nove gol e quattro assist in 21 presenze il tedesco.

Insomma, si premettono scintille su quelle corsie di San Siro in cui probabilmente potrebbe anche decidersi il match tra Inter e Atalanta. Tra Hakimi e Gosens, stando alla punta massima raggiunta dai due in campionato, il più veloce dovrebbe nettamente essere l’ex Real Madrid. Il quale ha pure un valore economico superiore rispetto al tedesco, grazie ai 50 milioni di euro secondo le quotazioni transfermarkt contri 28 milioni dell’avversario.

