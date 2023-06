L’erede di Skriniar a parametro zero, un nuovo esterno destro titolare e più profondità in attacco con un centravanti dalla carta d’identità più verde. Così potrebbe essere la nuova Inter per la stagione 2023/2024 secondo la ricostruzione di Telelombardia che ipotizza l’arrivo di Nacho dal Real Madrid a prendere il posto del difensore slovacco accanto ad Acerbi, confermato, e Bastoni.

A destra Dumfries potrebbe essere venduto e allora l’Inter si fionderebbe su Buchanan, talento canadese seguito da tempo. Mentre in attacco si punta sulla conferma di Lukaku, a cui però aggiungere Retegui.

Questa dunque la formazione disegnata da Telelombardia, in cui figurano anche Acerbi e Lukaku che andrebbero riscattati o confermati in prestito: