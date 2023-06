Nella giornata di ieri è scoppiata la bufera riguardo Szymon Marciniak, l’arbitro designato per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Dopo la notizia, per niente apprezzata dalla UEFA, è arrivato un post sul profilo Instagram dell’arbitro, in cui ha smentito quanto detto nella giornata di ieri. Le accuse erano riguardo la partecipazione ad un evento di estrema destra, assolutamente non tollerabile dalla UEFA.

In attesa di ulteriori sviluppi, La Gazzetta dello Sport ha riportato i nomi dei possibili candidati per prendere il posto di Marciniak. Il problema, come sottolinea la Rosea, è che non è stata una grande stagione per gli arbitri europei. Le opzioni per il capo degli arbitri Rossetti sono diverse: Del Cerro Grande (promosso in caso dalla Conference), Vincic (direttore della finale di Europa League 2022), Makkelie, Dias, Gil Manzano e Kovacs. Tutti profili, Del Cerro escluso, non in grado di arbitrare una finale di Champions League. Motivo per cui spunta il nome di Turpin, l’arbitro della finale dello scorso anno. Il francese quest’anno ha diretto le gare dei nerazzurri già in due occasioni: Inter-Bayern Monaco 0-2 e Inter-Milan 1-0. Ma non ha brillato neanche lui.

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 – Proprio in questi istanti la UEFA ha chiuso il dibattito e, registrate le motivazioni dell’arbitro, ha deciso di fare marcia indietro e confermare Marciniak alla direzione della finale di Champions League.