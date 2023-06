1 di 6

Dopo la stagione 2021/22 coronata dalla vittoria dello Scudetto, c’erano grandi aspettative sull’Inter Primavera. L’Under 19 nerazzurro ha però perso pedine importanti, chi è stato ceduto come Cesare Casadei, chi invece in prestito come Giovanni Fabbian. Cristian Chivu ha affrontato questa annata con una rosa composta da ben dieci ragazzi classe 2005, quindi sotto età. Nonostante un inizio complicato la squadra ha lottato fino alla penultima giornata per un posto ai playoff. A un passo da una clamorosa rincorsa.

Per necessità si è dato tanto spazio ai giovani, alcuni di loro hanno riposto più che bene, sorprendendo e diventando titolari. Qui l’analisi dei cinque Primavera che più hanno stupito in questa stagione.

SCORRI LE SCHEDE >>>