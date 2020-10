Genoa-Inter, nerazzurri a secco nel primo tempo. Mai successo prima con Conte: il dato

Al termine del primo tempo tra Genoa ed Inter il risultato era fermo sullo 0-0. Il dato è significativo, poiché questa è la prima volta che accade sotto la gestione Conte. L’ultima volta in cui i nerazzurri erano rimasti a secco, infatti, era nella gara contro la Spal datata marzo 2019, con ancora Luciano Spalletti in panchina. Indicazione, questa, molto significativa in merito al tenore offensiva dell’idea di calcio del tecnico leccese.

