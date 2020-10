Eurorivali, il Real Madrid si rialza subito: vittoria nel Clasico, Ramos e Modric schiantano il Barcellona!

Attenzione a dare il Real Madrid per ‘morto’ troppo presto: dopo sorprendente ed inaspettata sconfitta casalinga in Champions League contro i prossimi rivali dell’Inter, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, si sono sprecate le critiche ed i processi verso una squadra che non dà più l’impressione di forza superiore cui ci aveva abituati negli scorsi anni.

Già oggi in Liga però, i blancos si sono rialzati, e non in una partita qualsiasi, ma nel Clasico contro il Barcellona. Dopo il vantaggio di Valverde al 6′, è arrivato l’immediato pareggio di Ansu Fati per i blaugrana. Ad indirizzare il match però ci ha pensato capitan Sergio Ramos che, al 63′, ha firmato l’1-2. A chiudere il match, in pieno recupero, ci ha pensato ancora Luka Modric, a segno anche in Champions con un gran gol. Il Real è ora in testa alla classifica in Spagna con due punti in più della Real Sociedad.

