Inter-Arsenal, fuori 5 big: “Inzaghi si è convinto di una cosa”

È il giorno di Inter-Arsenal, quarta giornata della prima fase di Champions League. Le due squadre ci arrivano con una buona posizione di classifica (7 punti a testa), ma tra i nerazzurri c’è un pensiero sempre più nitido all’orizzonte: si chiama Napoli, capolista e avversario domenica sera, sempre a San Siro.

L’incrocio con Antonio Conte avrà inevitabilmente un peso anche nelle scelte di Simone Inzaghi questa sera. Le probabili formazioni di Inter-Arsenal parlano infatti della possibile esclusione di cinque big contro i Gunners: si tratta di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi è comunque consapevole del fatto che vincere stasera significherebbe mettere in discesa il piazzamento fra le prime otto e la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, senza passare dai playoff. Tuttavia, il tecnico è conscio anche del calendario infernale che sta costellando la stagione nerazzurra, con numerosi big match in campionato a cavallo degli impegni europei.

E a proposito di Serie A, Inzaghi si è convinto del fatto che questa corsa scudetto sarà decisa proprio dagli scontri diretti, proprio per il grande equilibrio che regna sul torneo. Battere il Napoli avrebbe un valore inestimabile, perché significherebbe non solo sorpasso in classifica, ma anche messaggio psicologico ai partenopei e a tutte le rivali. Anche per questo, cinque big stasera potrebbero finire in panchina ma vedersi comunque – con tutta probabilità – nel secondo tempo.