E’ servito un gol di Milan Skriniar all’Inter di Antonio Conte per battere l’Atalanta e tornare ad una distanza di sicurezza sul Milan. La formazione nerazzurra prosegue così la propria marcia inarrestabile verso lo scudetto, a dodici giornate dal termine del campionato. Riviviamo tutte le migliori azioni dell’incontro andato in scena ieri sera a San Siro per la 26esima giornata negli highlights di Inter-Atalanta.

