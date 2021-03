Bel successo dell’Inter contro l’Atalanta che consente ai ragazzi di Antonio Conte di tornare a +6 dal Milan in classifica dopo lo scontro diretto. La formazione interista mattoncino dopo mattoncino sta costruendo una stagione importante che potrebbe finalmente interrompere un digiuno di coppe che dura ormai da 10 anni. Perché in fondo, per il grande sogno che sta pian piano prendendo forma, mancano solamente altre 12 finali.

SCOPRI I TOP >>>