14 Marzo 2026

Inter-Atalanta, le formazioni UFFICIALI: c’è Sucic, grande ritorno dal 1′

Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta: le scelte di Chivu e Palladino.

Ufficiali Inter-Atalanta

Ufficiali Inter-Atalanta

L’Inter vuole subito rialzarsi dopo il ko contro il Milan nel derby. Oggi, però, l’impegno non è dei più semplici. Arriva l’Atalanta di Raffaele Palladino, ferita e reduce dal pesante 6-1 subito in casa dal Bayern Monaco. Oggi sarà un’importante occasione di rivalsa per entrambe nella corsa verso scudetto e zona Europa. Di seguito le formazioni ufficiali scelte di Cristian Chivu e Raffaele Palladino per la partita di oggi.

14 Marzo 2026 – 15:00
Stadio Giuseppe Meazza
logo Inter
Inter 3-5-2
Formazione
1 – Sommer 31- Bisseck 25 – Akanji 30 – Carlos Augusto 2 – Dumfries 23 – Barella 7 – Zielinski 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 94 – Pio Esposito
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 53 Lavelli, 57 Kaczmarski, 95 Bastoni.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lautaro, Calhanoglu.
diffidati
Nessuno
logo Atalanta
Atalanta 3-4-2-1
Formazione
29 – Carnesecchi 42 – Scalvini 19 – Djimsiti 23 – Kolasinac 77 – Zappacosta 15 – De Roon 8 – Pasalic 47 – Bernasconi 10 – Samardzic 59 – Zalewski 9 – Scamacca
Panchina
31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 4 Hien, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 13 Ederson, 16 Bellanova, 17 De Ketelaere, 69 Ahanor, 90 Krstović.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Raspadori, De Ketelaere
diffidati
Nessuno
Arbitro: Gianluca MANGANIELLO
Assistenti: Passero – Rossi
Quarto Uomo: Collu
Var: Gariglio – AVAR: Chiffi
Foto autore

Autore:
alessandro.basta