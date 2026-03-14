Inter-Atalanta, le formazioni UFFICIALI: c’è Sucic, grande ritorno dal 1′

L’Inter vuole subito rialzarsi dopo il ko contro il Milan nel derby. Oggi, però, l’impegno non è dei più semplici. Arriva l’Atalanta di Raffaele Palladino, ferita e reduce dal pesante 6-1 subito in casa dal Bayern Monaco. Oggi sarà un’importante occasione di rivalsa per entrambe nella corsa verso scudetto e zona Europa. Di seguito le formazioni ufficiali scelte di Cristian Chivu e Raffaele Palladino per la partita di oggi.

14 Marzo 2026 – 15:00 Stadio Giuseppe Meazza Inter 3-5-2 Formazione 1 – Sommer 31- Bisseck 25 – Akanji 30 – Carlos Augusto 2 – Dumfries 23 – Barella 7 – Zielinski 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 94 – Pio Esposito Panchina 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 53 Lavelli, 57 Kaczmarski, 95 Bastoni. Ballottaggi Nessuno Squalificati Nessuno indisponibili Lautaro, Calhanoglu. diffidati Nessuno Atalanta 3-4-2-1 Formazione 29 – Carnesecchi 42 – Scalvini 19 – Djimsiti 23 – Kolasinac 77 – Zappacosta 15 – De Roon 8 – Pasalic 47 – Bernasconi 10 – Samardzic 59 – Zalewski 9 – Scamacca Panchina 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 4 Hien, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 13 Ederson, 16 Bellanova, 17 De Ketelaere, 69 Ahanor, 90 Krstović. Ballottaggi Nessuno Squalificati Nessuno indisponibili Raspadori, De Ketelaere diffidati Nessuno Arbitro: Gianluca MANGANIELLO Assistenti: Passero – Rossi Quarto Uomo: Collu Var: Gariglio – AVAR: Chiffi