Inter-Atalanta, le probabili formazioni: chance per Gosens, Asllani e Correa

Settimana decisiva per l' Inter , con due impegni importantissimi. Prima del derby di domenica, stasera i nerazzurri affronteranno l' Atalanta , nei quarti di finale di Coppa Italia . Per Inzaghi alcuni cambi di formazione rispetto alla vittoria con la Cremonese . A San Siro il calcio d'inizio è previsto per le 21.

Secondo La Gazzetta dello Sport , il tecnico darà un'opportunità dal primo minuto ad Asllani , Gosens e Correa . Tutti e tre, anche se per motivi diversi, non possono fallire questa occasione.

In difesa c'è De Vrij al posto di Acerbi, mentre a centrocampo torna Barella, dopo l'assenza in campionato per squalifica. Nel terzetto arretrato ci sarà Darmian, con Dumfries esterno alto. Assente, pertanto, Skriniar, che, sempre secondo la Rosea, non sarà nemmeno in panchina.