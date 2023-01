Dove vedere Inter-Atalanta, diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni necessarie per seguire la partita

Pietro Magnani

L'Inter, ora seconda solitaria in Serie A dopo i passi falsi di tutte le inseguitrici, si prepara domani sera ad ospitare l'Atalanta al Meazza per i quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida tutt'altro che semplice, che la squadra di Inzaghi vuole onorare senza disperdere troppe energie in vista del Derby del prossimo turno.

DOVE VEDERE INTER-ATALANTA — Inter-Atalanta sarà visibile in chiaro su Canale 5 per tutti i tifosi. Match che verrà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in maniera completamente gratuita. Basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l'evento desiderato dalla sezione 'dirette'

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Atalanta in diretta insieme a voi!