Gds – Inter, i big rischiano: non solo Dumfries, ma anche Brozovic e Barella

L'Inter sta pianificando il futuro senza Skriniar . L'addio del difensore slovacco rischia di lasciare un buco economico importante, indifferentemente da un suo addio immediato o a giugno. I soldi non incassati dalla sua cessione dovranno essere recuperati nelle prossime sessioni di mercato.

Lo riporta l'edizione odierna de , Il primo sacrificio potrebbe essere Dumfries , che ha già attirato l'interesse di diverse squadre inglesi . Ma potrebbe non bastare.

Altri big a rischio cessione sarebbero Brozovic e Barella . L'Inter sta cercando di proteggere il centrocampista italiano, l'ultimo dei leader a rimanere nella squadra. Tuttavia, se la situazione del mercato dovesse cambiare, l'Inter potrebbe essere costretta a sacrificare Barella, per raccogliere denaro per eventuali futuri investimenti .

Diverso il discorso per il regista croato: con la crescita costante di Calhanoglu nel suo ruolo, l'Inter è pronta a fare a meno di Brozovic e ad ascoltare eventuali offerte, da almeno 30 milioni di euro. Su di lui il Chelsea e alcuni club spagnoli .

Le conseguenze della mancata cessione di Skriniar quest'estate erano note: il sacrificio sul mercato era s olo rimandato . Con il mancato rinnovo, la vicenda è diventata beffarda per l'Inter, che rischia di perdere parecchi pezzi importanti della sua rosa.

Il futuro di Dumfries sembra essere già segnato da parecchie settimane, ma anche Brozovic è sempre più traballante. Da quando è sorta l'idea del possibile scambio con Kessié, infatti, il croato non è parso più incedibile come invece era fino alla scorsa stagione. Colpa anche, molto probabilmente, della prolungata assenza per infortunio.