Inter-Atalanta, Skriniar soffre Zapata ma il suo gol pesa come un macigno: i voti dei quotidiani

Nella partita contro l’Atalanta, Milan Skriniar ha segnato uno dei gol più importanti della stagione: in una partita difficile l’Inter ha affrontato la Dea nel modo più cauto possibile, giocando con tutta la squadra ben coperta e in ripartenza. Il difensore slovacco è ormai ben integrato nella difesa tre e sembra essere tornato ai livelli del suo primo anno a Milano. In seguito i voti dei quotidiani sportivi.

GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Simbolo dell’Inter che si esalta difensivamente. Soffre Zapata ma prende le misure, va in area e su un angolo segna il suo terzo gol, in chiusura diventa insuperabile. Conte lo ha riportato ai livelli di due anni fa.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – E’ molto dura contro uno come Zapata. Il colombiano è un armadio come lui, mentre sulla velocità, sullo scatto breve, sulla tecnica va in difficoltà. Meglio rifarsi sull’area avversaria. Sull’angolo di Eriksen, la palla gli arriva da Bastoni e lo slovacco la scaraventa in rete. E’ un gol che porta con sé un pezzo di scudetto.

TUTTOSPORT 7 – Mai in stagione aveva sofferto un avversario tanto quanto soffre Zapata a inizio partita. Lava tutto segnando, in mischia, un gol che pesa come una pepita d’oro in ottica scudetto.

PASSIONE INTER 7 – Con Zapata è un duello avvincente e soprattutto alla pari. Ai punti risulta davvero complicato individuare un vincitore nello scontro uno contro uno. Poi lo slovacco si prende la scena segnando la rete dell’1-0.

