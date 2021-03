GdS – Il nuovo logo arriverà ad aprile: spostata la presentazione di ‘Inter Milano’

Nella giornata odierna l’Inter compie 113 anni e non c’è stato modo migliore di festeggiare il compleanno del club nerazzurro con la vittoria sull’Atalanta e il consolidamento del primo posto in classifica. Come è ben noto, la società sta affrontando un difficile periodo dal punto di vista economico ma nonostante questo l’Inter ha deciso di cambiare look con il progetto del cambio di logo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha celebrato l’anniversario con un video con 113 gol storici. Alle 21 saranno premiati nella sede del club i vincitori della Hall of Fame: Julio Cesar, Bergomi, Milito, Cambiasso. Per quanto riguarda il progetto di nuova identità “Inter Milano“, rivoluzione pure nel logo, prevista per questo periodo, è stata spostata ad aprile, nella settimana di Inter-Cagliari.

