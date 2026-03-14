Inter-Atalanta, tutto lo stadio è con Bastoni: due segnali commoventi

Oggi Alessandro Bastoni è assente dopo la brutta botta subita nel contrasto con Adrien Rabiot, contro il Milan. Eppure, è come se ci fosse, anzi è ancora una volta protagonista. Il difensore centrale arriva da un periodo molto difficile, fatto di fischi continui in trasferta, contestazioni e una vera e propria gogna mediatica, decisamente eccessiva dopo l’episodio con Kalulu in Inter-Juventus.

È evidente come il peso del calciatore abbia polarizzato le attenzioni e reso le reazioni decisamente eccessive rispetto al limite accettabile. Oggi il pubblico dell’Inter ha scelto di rendere omaggio al ragazzo con una dimostrazione d’affetto fuori dal comune.

Innanzitutto, è stato esposto uno striscione con su scritto “Bastoni orgoglio nostro”. Poi sono stati intonati anche diversi cori all’indirizzo del calciatore, soprattutto “Bastoni Alè”. È chiaro come tutto l’universo Inter sia con Bastoni, senza se e senza ma.