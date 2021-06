Inter e Atletico Madrid stanno organizzando un’amichevole in Israele: i dettagli

La data stabilita sarebbe quella dell'8 agosto

Inter e Atletico Madrid hanno in mente di organizzare un'amichevole in Israele. La data prescelta sarebbe quella dell'8 agosto. Secondo quanto riporta il quotidiano One, la formazione del CholoSimeone era in cerca degli ultimi impegni per poter ultimare il precampionato e si sarebbe fatta reale la possibilità di una partita amichevole con i nerazzurri.