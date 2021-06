GdS – Inter, blitz per Bellerin: l’Arsenal può aprire al prestito

L'esterno spagnolo può lasciare i Gunners dopo un ultimo biennio da lasciarsi alle spalle

Nella settimana in cui si prevede l'ufficialità della cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, l'Inter si tufferà subito sul mercato all'assalto di un altro esterno per regalare a Simone Inzaghi immediatamente un sostituto del marocchino. I movimenti delle ultime ore fanno pensare che i dirigenti nerazzurri andranno all'assalto di un calciatore nello specifico, vale a dire Hector Bellerin. Il terzino spagnolo è infatti in uscita dall'Arsenal che, come riferito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, potrebbe aprire all'addio in prestito.