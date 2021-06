TS – Distanza fra Milan e Kessie per il rinnovo: tentativo Inter

Il centrocampista ivoriano sta per entrare nell'ultimo anno di contratto con i rossoneri

Potrebbe replicarsi un altro caso Hakan Calhanoglu tra 12 mesi in casa Milan, a causa della scadenza del contratto di Franck Kessie fissata per il luglio 2022 e la distanza ancora netta tra le parti per trovare un'intesa. Il centrocampista ivoriano, tra i migliori nel ruolo durante l'ultima stagione, ha d'altra parte parecchio mercato alle spalle, soprattutto perché l' Inter da diverso tempo starebbe cercando di strapparlo ai rossoneri.

Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, nel caso in cui non dovesse realmente arrivare ad un accordo per il rinnovo dinnanzi al pugno duro del Milan, potrebbe tornare con forza nel mirino dell'Inter. L'ivoriano è un vecchio pallino di Piero Ausilio che già nel gennaio 2020 aveva tentato di imbastire uno scambio con Matias Vecino pur di averlo, contando allo stesso tempo sul grande fiuto dimostrato negli ultimi anni da Beppe Marotta per i colpi a costo zero.