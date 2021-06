Nazionali, il Belgio vince contro il Portogallo: l’Italia troverà Lukaku ai quarti

Il gol di Torgan Hazard vale la qualificazione per il Belgio

Il Belgio soffre maledettamente fino all'ultimo ma, grazie al gol di Torgan Hazard del primo tempo, strappa il pass per i quarti di finale di EURO 2020. Non è stata la serata del il duello Lukaku-CR7, come tutti ci aspettavamo, ma Big Rom è stato comunque protagonista di una prestazione di livello. Il centravanti nerazzurro ha aiutato la sua squadra a salire nel momento di maggiore difficoltà, dove i portoghesi spingevano alla grande per trovare il pareggio.