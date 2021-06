Primavera, l’Inter in 9 cade solo al 120′: qualificazione all’Empoli

Il gol di Manfredi piega l'Inter a un soffio dall'impresa in 9

É stata una serata amarissima per la formazione di mister Armando Madonna. Nella gara valevole per le semifinali play-off di Primavera 1, i nerazzurri sono scesi in campo contro l'Empoli: in palio c'era la finale contro l'Atalanta. L'Inter, dopo essere passata in svantaggio al 14' del primo tempo, riesce nell'impresa di una rimonta andando sul 2-1. Quando sembrava essere vicino il traguardo, ecco la doccia fredda rappresentata dalla punizione del giocatore empolese Asllani all'80'.