GdS – Hakimi ai saluti ma l’Inter punta forte su Brozovic e le corsie esterne

Il contratto del croato scadrà il giugno del 2022: si lavora al rinnovo

L'estate di mercato dell' Inter si preannuncia molto intensa. Il primo passo è stato fatto: la cessione di Hakimi a 60 milioni di euro, più 10 di bonus, consente alle casse nerazzurre di respirare e alla società di poter pianificare le prossime mosse in modo molto più sereno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport , la dirigenza vorrebbe fare due regali a Simone Inzaghi .

Il primo dono potrebbe essere quello del rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic (in scadenza nel 2022), ritenuto dal nuovo tecnico come indispensabile. Poi, l'8 luglio inizia il ritiro della nuova Inter targata Inzaghi e la società vorrebbe riuscire a portare a casa almeno un esterno prima di quella data. I nomi sul taccuino, fino ad ora, sono: Bellerin, Lazzari e Zappacosta. L'esterno laziale è il preferito di Inzaghi ma l'Inter non ha fretta di muoversi, il budget previsto per un laterale è tra i 10 e i 15 milioni di euro: si cercano buone opportunità.