Nazionali, Perisic trovato positivo: i suoi Europei rischiano di finire qui

Ivan Perisic è risultato positivo al Covid-19 nella serata di ieri. Lo ha fatto sapere la Nazionale croata tramite un comunicato ufficiale. Il giocatore nerazzurro è stato isolato e sarà in autoisolamento per i prossimi 10 giorni prima di nuovi test per monitorare la situazione. Il resto della squadra e dello staff è risultata negativa, quindi, per ora, gli ottavi di finale tra Croazia e Spagna che si giocheranno domani alle ore 18.00 non sono a rischio.