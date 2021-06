TS – Da Nainggolan a Joao Mario: la situazione dei nomi in uscita

Oltre ad Hakimi, ci sono tre nomi in uscita

La prossima settimana sarà quella dell'ufficialità della cessione di Achraf Hakimi ma la dirigenza nerazzurra non si fermerà lì. Dal punto di vista delle uscite, i prossimi giorni potrebbero risultare fondamentali per tre nomi: Nainggolan, Joao Mario e Pirola. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista belga è vicinissimo al Cagliari ma l'Inter sa che non potrà ricevere dai sardi la cifra minima per evitare una minusvalenza, ovvero quella di 9,6 milioni di euro, e quindi ha deciso di non puntare i piedi e di lasciare andare il Ninja. Marotta e Ausilio, però, non vogliono corrispondere una buonuscita per il giocatore: una volta risolta questa questione, la cessione al Cagliari sarà immediata.