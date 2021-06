Accadde Oggi – 27 giugno 1998, derby nerazzurro ai Mondiali: doppietta di Ronaldo, steso il Cile di Zamorano

Agli ottavi di finale del Mondiale francese del 1998 si affrontano il Brasile e il Cile. Vincono i gialloverdi per 4-1

Un derby tutto nerazzurro - e ad alta intensità - quello andato in scena il 27 giugno 1998 durante la gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo tra Brasile e Cile . Da una parte il Fenomeno Ronaldo e dall'altra Ivan BamBam Zamorano , entrambi reduci dalla vittoria della Coppa Uefa con l' Inter appena qualche settimana prima (con tanto di gol in finale per entrambi) al Parco dei Principi di Parigi, stesso teatro del match mondiale. Guarda tu il caso, a volte.

La gara non ha storia. Il Brasile strapazza il Cile imponendosi per 4-1. Alla doppietta di Cesar Sampaio risponde Ronaldo con altrettanti gol. Per i cileni il gol della bandiera lo realizza Salas. Un Brasile in formato maxi che arriverà fino in finale dovendosi però poi arrendere ai padroni di casa della Francia che vinceranno con un secco 0-3 alzando al cielo il suo primo trofeo.