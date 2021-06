Nazionali, de Vrij e Lukaku a caccia dei quarti di finale di EURO 2020

I due giocatori nerazzurri sono chiamati a scendere in campo per le proprie nazionali nella giornata di oggi

Stefan de Vrij e Romelu Lukaku si apprestano a scendere in campo per conquistare i quarti di finale di EURO 2020. L'olandese sarà impegnato con la propria nazionale alle ore 18.00 nell'insidioso confronto contro la Repubblica Ceca. Big Rom, invece, giocherà tre ore dopo, alle 21.00, per quello che si prospetta essere l'ottavo più emozionante, quasi una finale anticipata: Belgio-Portogallo.