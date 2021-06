Marca – Inter-Jordi Alba, continuano le voci: il Barcellona ha pronto il sostituto

Il terzino del Barcellona sarebbe uno degli indiziati a lasciare la squadra catalana

Dalla Spagna continuano ad arrivare rumors di mercato che vedono l' Inter fortemente interessata a Jordi Alba . A riportarlo questa volta è Marca, che indica il terzino come uno dei più indiziati a lasciare Barcellona . E la società catalana avrebbe già pronto il prossimo sostituto.

Il profilo sondato dai blaugrana è quello di Gayà, giocatore del Valencia di grande talento. Il laterale 26enne sarebbe il rimpiazzo perfetto di Jordi Alba, vista la giovane età e un ingaggio più basso che consentirebbe alle casse del Barcellona, in grossa difficoltà, di poter respirare. Per ora si tratti solamente di voci ma nulla vieta pensare all'esterno spagnolo come una grande occasione.