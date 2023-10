Inter, serve un altro ATTACCANTE? Ecco la RISPOSTA di Inzaghi

Il pareggio casalingo contro il Bologna ha fatto tornare a galla qualche dubbio sull’Inter. In particolare, sull’attacco, il ruolo nel quale la squadra di Inzaghi non sembra avere alternative all’altezza, visto anche l’infortunio di Arnautovic.

Queste le parole del tecnico nella conferenza stampa post-partita in merito a un possibile acquisto sul mercato a gennaio:

“Un altro attaccante? No, abbiamo parlato con la società. L’infortunio di Arnautovic si poteva pensare fosse più lungo. Invece, in cinque settimane, due sono passate e ne mancano tre, dovremmo averlo a disposizione. Mancanza di centimetri oggi? Non abbiamo messo tante palle da dietro. Abbiamo provato sempre a giocare ad andare sugli esterni. Ci hanno annullato un gol e abbiamo creato tante situazioni. Non siamo stati fortunatissimi in determinate situazioni, nello stesso tempo dovevamo essere più lucidi”.