Inter-Barcellona, riecco Onana: la scelta di Inzaghi con l’alternanza

Il portiere camerunese tornerà tra i pali dal primo minuto in Champions League

Antonio Siragusano

Come già avvenuto in occasione dei primi due match giocati in Champions League, stasera a difendere i pali della porta dell'Inter ci sarà André Onana. Il portiere camerunese è stato designato a tutti gli effetti da Simone Inzaghi come portiere di coppa, sebbene gran parte dei tifosi nerazzurri lo invochi a gran voce anche in campionato. L'alternanza tra i portieri sta diventando un bel problema per l'allenatore nerazzurro, come del resto ampiamente previsto alla vigilia dell'attuale stagione.

L'incertezza di Handanovic mostrata in occasione della rete del pareggio siglata da Paulo Dybala nell'ultimo incrocio con la Roma si aggiunge ad un elenco di piccoli errori già commessi dal capitano nerazzurro in questa annata. Lo sloveno sa però di poter contare ciecamente sulla fiducia di Inzaghi, che nella conferenza di ieri in riferimento all'alternanza tra i portieri ha ribadito: "Valuterò di partita in partita". Insomma, idee poco chiare e gerarchie non definite che rischiano di minare ulteriormente l'armonia della squadra all'interno dello spogliatoio.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

E' giunto il tempo delle scelte forti. Qualora Onana, in una gara per lui speciale questa sera contro l'ex Barcellona, dovesse rendersi autore di una grande prestazione, allora meriterebbe senza se e senza ma il posto da titolare. Nelle prime due uscite contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen il camerunese non ha di certo sfigurato e, considerato il momentaccio e le dure critiche subite da Handanovic, un'altra partita più che sufficiente potrebbe proiettarlo definitivamente come principale proprietario della porta nerazzurra.