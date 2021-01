Inter-Crotone, Barella abbandona la sala stampa: di corsa in ospedale per la nascita della figlia

Fiocco rosa in arrivo per Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana diventerà papà per la terza volta: nel post partita di Inter-Crotone il giocatore doveva essere intervistato ai microfoni di Sky Sport, ma così non è stato vista la nascita della figlia in arrivo. Barella dopo una grande prestazione in campo, è dovuto catapultarsi in ospedale per assistere alla nascita della sua terza genita.

