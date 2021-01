Social – Lautaro porta il pallone a casa, Conte e Lukaku esultano: le reazioni dopo Inter-Crotone 6-2

Inizia alla grande il 2021 dell’Inter. La squadra nerazzurro ha battuto 6-2 a San Siro il Crotone nell’anticipo delle 12:30 della 15^ giornata ed è in testa alla classifica di Serie A in attesa del Milan alle ore 18:00.

I giocatori interisti, così come Antonio Conte ed il presidente Steven Zhang, hanno esultato sui loro account social per la bella vittoria. Il protagonista è sicuramente Lautaro Martinez che si porta a casa il pallone grazie alla sua prima tripletta in maglia Inter. Arturo Vidal, invece, risponde alle critiche…