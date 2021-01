Mercato – Inter alla ricerca del vice Handanovic: contatti costanti con Musso

Dal 2012 a difesa della porta dell’Inter, tante offerte rifiutate e grande presenza nei momenti difficoltà, tanto da meritarsi anche la fascia di capitano: Samir Handanovic c’è e c’è sempre stato, anche negli anni più bui. Nonostante qualche passaggio a vuoto nei mesi scorsi, lo sloveno resta la colonna portante della squadra nerazzurra.

Le 36 primavere festeggiate a luglio però si fanno sentire e l’Inter inizia a guardarsi intorno alla ricerca del suo erede. I nomi per il post Handanovic continuano ad essere tanti ma – come riporta Sportitalia – il favorito è sempre uno: Juan Musso. Il portiere argentino classe 1994 in forza all’Udinese è il profilo che convince di più la società nerazzurra ed è il primo della lista di mercato, tanto che i contatti con il suo entourage sono costanti. Per la prossima stagione volta il prescelto sembra essere Musso.

