Inter-Crotone, Lautaro (InterTV): “Prima di Capodanno abbiamo parlato, possiamo ancora migliorare”

Inter straripante contro il Crotone, che vince 6-2 grazie ad una splendida tripletta di Lautaro Martinez, l’autogol di Marrone e i gol di Lukaku e Hakimi. I nerazzurri sono attualmente al primo posto in classifica, in attesa di Benevento-Milan delle 18. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di InterTV proprio l’argentino, che ha così commentato il match: “Sono contento perchè abbiamo vinto, abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo affrontato una squadra che palleggia bene. Non è facile ripartire dopo la sosta, ma quando abbiamo ripreso prima di Capodanno abbiamo parlato, dovevamo continuare così. Possiamo migliorare ancora tanto, dobbiamo lavorare ogni giorno a testa bassa fino a fine campionato, studiando nei dettagli ogni singola partita. La tripletta? Oggi sono riuscito a segnare con destro, sinistro, testa e ho provocato un autogol (ride, ndr).

