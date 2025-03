Inter-Bayern Monaco, chi passa il turno secondo l’algoritmo

Dopo il verdetto degli ottavi di finale di Champions League, sono rimaste in gioco solamente otto formazioni a contendersi il trofeo più ambito. Come già prestabilito dal calendario, l’Inter dovrà scontrarsi nel doppio duello dei quarti di finale con il Bayern Monaco: match di andata in programma in Germania martedì 8 aprile e ritorno fissato a San Siro per mercoledì 16 aprile.

Nel corso degli ottavi di finale non sono mancate le sorprese, tra cui per esempio l’eliminazione del quotatissimo Liverpool in favore del Paris Saint Germain. Per questa ragione sono stati riaggiornati anche i pronostici finali che vedevano sino a pochi giorni fa la squadra di Arne Slot in pole position per vincere la Champions League.

Stando a quanto ipotizzato dall’algoritmo elaborato da Opta, ad oggi la squadra che ha le maggiori chance di vittoria è il Barcellona. Vediamo però quali sono le squadre che secondo queste previsioni hanno enormi possibilità di accedere alle semifinali.

Iniziando dallo scontro tra Inter e Bayern Monaco, i nerazzurri sono i favoriti secondo l’algoritmo con il 57,3% di accedere alla prossima fase. Ai bavaresi viene invece assegnata una percentuale del 42,7% di passare al turno successivo.

Dagli altri quarti emerge invece che Barcellona, Psg e Arsenal hanno più chance di approdare in semifinale rispetto a Borussia Dortmund, Aston Villa e Real Madrid.