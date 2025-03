Dopo aver conosciuto le ultime quattro formazioni che hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Champions League, abbiamo finalmente un quadro completo del prossimo turno. Questa mattina, infatti, l’Uefa ha ufficializzato le date e gli orari dei match di andata e ritorno che si terranno nel mese di aprile.

Per quanto riguarda l‘Inter, accoppiata con il Bayern Monaco, dovrà scendere in campo nella prima sfida in trasferta martedì 8 aprile alle ore 21.00. Per quanto riguarda il match di ritorno, in programma a San Siro davanti ai tifosi nerazzurri, si giocherà invece mercoledì 16 aprile alle ore 21.00.

Champions League, data e orario ufficiale match di andata

Arsenal-Real Madrid – martedì 8 aprile ore 21.00

Bayern Monaco-Inter – martedì 8 aprile ore 21.00

PSG-Aston Villa – mercoledì 9 aprile ore 21.00

Barcellona-Borussia Dortmund – mercoledì 9 aprile ore 21.00

Champions League, data e orario ufficiale match di ritorno