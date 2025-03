Arrivato a parametro zero con enormi aspettative la scorsa estate, Mehdi Taremi ha faticato non poco ad inserirsi nell’organico nerazzurro. L’attaccante iraniano ha avuto diverse chance nel corso della stagione, non tutte ripagate a suon di gol e buone prestazioni. E’ certo che Inzaghi si aspetta di più da un centravanti esperto come l’ex Porto, specialmente nelle serate che contanto.

L’impressione è che a Taremi sia mancata convinzione in tante occasioni, nonostante l’atteggiamento sia stato sempre corretto. Se il suo rendimento non dovesse apportare qualcosa di importante da qui a fine stagione, però, l’Inter potrebbe effettivamente considerare un divorzio anticipato ad un solo anno dal suo approdo in Italia.

Questo lo scenario prospettato questa mattina dal Corriere dello Sport sulle strategie in uscita nel reparto avanzato dell’Inter: “E, in attacco, gli addii di Arnautovic e Correa (ma verrà fatto un pensierino pure su Taremi), impongono almeno una new-entry”.