L’Inter ha supèrato in modo brillante la prima fase di Champions League, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale. I nerazzurri conosceranno il loro avversario il prossimo venerdì, quando ci sarà il sorteggio a Nyon.

Nel frattempo, il Supercomputer di Opta ha usato il suo algoritmo per cercare di prevedere quale sarà il percorso delle varie squadre classificate alla fase a eliminazione diretta. La squadra con la percentuale più alta di vittoria è il Livepool, 21,4%, seguito dall’Arsenal, con il 15,4%.

Subito dopo, però, c’è l’Inter. Gli uomini di Inzaghi hanno solo 14,6% di possibilità di vincere la Coppa dalle Grandi Orecchie. L’algoritmo prevede un ottimo percorso per i nerazzurri, che avrebbero il 74% di chance di arrivare ai quarti di finale, il 44,7% di arrivare in semifinale e il 26,7% di raggiungere la finale. Da capire come queste percentuali potranno cambiare dopo il sorteggio di venerdì.

Questa la previsione, aggiornata al 17 febbraio: