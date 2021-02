Reuters – Inter, Bc Partners disposta a rilanciare. Ma Suning guarda già ad altri investitori

Come circolato negli ultimi giorni, le trattative tra Suning e Bc Partners per la cessione di una parte importante delle quote del club nerazzurro si sarebbero interrotte lo scorso 31 gennaio. Tra le due parti, infatti, vigeva un periodo di prelazione esclusiva entro il quale l’offerta formalizzata dal fondo inglese avrebbe dovuto soddisfare o quantomeno avvicinare le pretese economiche imposte dal gruppo asiatico.

La società di private equity, però, non è riuscita a migliorare l’ultima offerta formulata alla famiglia Zhang, inferiore di circa 250 milioni di euro rispetto al prezzo di vendita. Stando a quanto riportato dall’agenzia Reuters, alcune fonti hanno assicurato che nei prossimi giorni Bc Partners si presenterà con una nuova offerta ancor più ricca per l’Inter, e che – se non è riuscita a riuscita a rispettare le tempistiche precedentemente stabilite – è stato a causa di una situazione finanziaria del club nerazzurro definita ‘complicata.

