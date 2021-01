Inter-Benevento, le formazioni UFFICIALI: Eriksen torna titolare! Conte rilancia Ranocchia e Gagliardini

Con quel pizzico di pressione dettato dalle vittorie di Juventus e Milan nel pomeriggio, l’Inter si appresta a scendere in campo per giocarsi i tre punti contro il Benevento. Match con fischio d’inizio alle 20.45 che presenterà alcune novità per quanto riguarda la formazione lanciata in campo dal primo minuto da Antonio Conte. Come anticipato nelle ultime ore, infatti, il tecnico leccese prova a sfruttare l’ottimo momento di Christian Eriksen e lo schiera al posto di Brozovic davanti alla difesa. Anche Ranocchia e Gagliardini tornato titolari dopo qualche partita. Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Benevento:

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER – BENEVENTO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 15 Young, 22 Vidal, 36 Darmian, 77 Brozovic, 99 Pinamonti.

Allenatore: Cristian Stellini

BENEVENTO (3-5-2): 1 Montipò; 15 Glik, 5 Caldirola, 93 Barba; 27 De Paoli, 56 Hetemaj, 10 Viola, 29 Ionita, 16 Improta; 17 Caprari, 9 Lapadula.

A disposizione: 12 Manfredini, 22 Lucatelli, 6 Abdallah, 8 Tello, 14 Dabo, 18 Foulon, 19 Insigne, 20 Di Serio, 28 Schiattarella, 30 Masella, 44 Falque, 58 Pastina.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Squalificati: Sau (B) 1 giornata; Antonio Conte (I) 2 giornate

Diffidati: Barella, Bastoni, Brozovic (I); Dabo, Foulon, Glik, Improta (B)

Arbitro: Pasqua.

Assistenti: Longo, Raspollini.

Quarto Uomo: Gariglio.

VAR: Calvarese.

Assistente VAR: Galetto.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi