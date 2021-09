Verso Inter-Bologna, le probabili scelte di Inzaghi: c’è Correa per l’attacco

Mini turnover per mister Inzaghi

Digerita l'amara sconfitta in Champions League contro il Real Madrid , è tempo di tornare in campo per i nerazzurri. L' Inter affronterà il Bologna di Mihajlović nel prossimo turno di campionato a San Siro. Il match, valevole per la quarta giornata di campionato, si giocherà domani alle ore 18.00.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Inzaghi si affiderà a un mini turnover visti i tanti impegni ravvicinati. In difesa dovrebbe esserci Danilo D'Ambrosio per non rischiare Bastoni. Sulla sinistra spazio a Dimarco, a centrocampo invece ballottaggio apertissimo tra Vidal e Calhanoglu. La vera novità, però, sarà in attacco: l'ex tecnico della Lazio è orientato a far riposare Dzeko, buttando nella mischia El TucuCorrea.