Dumfries: “Esordio con l’Inter momento indimenticabile. Un onore essere qui”

L'esterno olandese: "Tanti grandissimi giocatori hanno vestito questa maglia, è un onore"

Denzel Dumfries , esterno dei nerazzurri, si è raccontato nel Match Day Programme in vista della prossima partita di campionato tra Inter e Bologna . L'ex PSV ha parlato del suo esordio a San Siro: "É stato un momento indimenticabile, ero felice e pieno di entusiasmo. Tanti grandissimi giocatori hanno indossato questa maglia, essere l'undicesimo olandese della storia interista è un onore, sono contento di portare avanti questa tradizione".

Un altro evento che ha colpito molto il giocatore nerazzurro è stato il debutto con la sua Nazionale: "É stato incredibile, ho esordito contro la Germania il 13 ottobre 2018 e abbiamo vinto quella partita 3-0. È stato un sogno che si è avverato, uno dei momenti più speciali della mia carriera". Nonostante giochi per l'Olanda, l'esterno è nato in Aruba (paese d'origine del padre): "Un paio di anni fa sono tornato sull'isola e ho visitato la mia vecchia scuola. Ho vissuto solo un anno in Aruba ma è stato comunque speciale".