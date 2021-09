Mihajlovic in conferenza: “L’Inter è diversa ma non meno forte”

Le parole del tecnico del Bologna

Pietro Magnani

Sinisa Mihjlovic, e calciatore dell'Inter e ora allenatore del Bologna, domani affronterà i nerazzurri a San Siro nella terza giornata di campionato. Il tecnico, ha differenza di Simone Inzaghi, ha parlato questa mattina in conferenza stampa. Queste le sue parole sugli avversari:

"Le differenze tra la nuova Inter e quella dello scorso anno? Sono entrambe squadre molto forti. Certo, hanno sicuramente perso molto con la partenza di Lukaku e Hakimi, anche se hanno comunque preso Dzeko e Dumfries per sostituirli. Con Dkeko ci si può permettere di lasciare l'uno contro uno, è un tipo di calciatore diverso, con Lukaku no. Lui era fisicamente superiore a tutti, Dzeko protegge palla in una maniera diversa".

"Hakimi invece era forte sia in attacco che in difesa. Anche il nuovo olandese è forte, anche se non so se giocherà domani, vedremo. L'Inter rimane comunque una squadra molto forte, che anche quest'anno giocherà e lotterà per lo scudetto. Noi domani dobbiamo stare attenti a tutto e tuti, non solo a Dzeko. Penso che abbiamo preparato bene la sfida, e che dobbiamo andare là non pensando di avere già perso in partenza. Loro sono forti ma hanno anche dei punti deboli, come tutti".

Sull'ex nerazzurro Arnautovic ha poi aggiunto: "Se Arnautovic gioca? Certo, se no chi gioca, io? Arnautovic è venuto qua per giocare non per riposare. Se può fare tre partite in Nazionale può farle anche qui. Gioca se sta bene ma anche se non sta bene".