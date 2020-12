Inter-Bologna, Hakimi (Dazn): “Quando ho campo posso essere efficace. Conte? Decisivo per il mio adattamento”

L’Inter continua a vincere. Nella serata di San Siro gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 3 a 1 contro il Bologna, grazie a Lukaku e ad un grande Hakimi, autore di una doppietta. Ai microfoni di Dazn è intervenuto il laterale marocchino, commentando a caldo la gara.

Queste le sue parole: “La gente parla molto di come sono diverso rispetto a prima. In realtà sono sempre lo stesso e sto lavorando per adattarmi a questo calcio. Conte è fondamentale in questo, mi sta aiutando tanto e mi parla molto. Devo ancora migliorare in alcuni movimenti, ma piano piano ci riuscirò. Avendo campo davanti posso sfruttare la mia corsa ed essere più efficace. L’italiano? E’ simile allo spagnolo e sto cercando di impararlo presto”.

