Verso Inter-Bologna, la situazione infermeria: Lautaro da valutare, Barella non preoccupa

L’Inter di Antonio Conte insegue la terza vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League, dopo i successi esterni contro Sassuolo e Borussia Mönchengladbach. Contro il Bologna, però, i nerazzurri devono fare i conti con l’infermeria, che ha iniziato a riempirsi: secondo quanto riportato da Tuttosport, alcuni elementi nella rosa dei meneghini sono in dubbio.

In primis, le certezze: Andrea Pinamonti e Radja Nainggolan sono ancora indisponibili, quindi non potranno scendere in campo a San Siro. Poi, ci sono alcuni dubbi su Lautaro Martinez e Nicolò Barella: se il primo ha subito un pestone in Champions League e potrebbe partire in panchina contro i rossoblù, l’affaticamento al polpaccio del secondo non preoccupa. Ancora non vi sono certezze, però, sul fatto che l’ex Cagliari sia della partita.

