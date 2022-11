Inter-Bologna, Inzaghi: “Dispiaciuto per domenica. Ottimo rapporto con la dirigenza”

Le parole del tecnico nerazzurro al termine della sfida

Enrico Traini

L'Inter domina il Bologna e vince 6-1, dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale. Ecco le parole di Simone Inzaghi a DAZN al termine della gara:

PRESTAZIONE - "Sappiamo l'importanza della testa. A San Siro percorso importante. Stasera contro una squadra in fiducia e abbiamo preso un gol con un'autorete, ma siamo rimasti in partita, l'hapareggiata subito e ha fatto 6 gol. Ottime risposte. 5 vittorie nelle ultime 6, peccato per domenica. In campionato siamo lì, a parte il Napoli, ma non dobbiamo guardare la classifica"

RIMPIANTI - "Tutte si fermano in campionato. Noi dobbiamo continuare come stasera e cercare di fare in trasferta quello che facciamo davanti ai tifosi"

REAZIONE -"Non ero felice, ma ho visto lavorare i ragazzi consapevoli dell'importanza della sconfitta. Purtroppo abbiamo preso un gol fortuito, ma avevo fiducia che l'avremmo sistemata nel primo tempo"

PRESSIONE - "Per noi allenatori non è mai semplice. Siamo tutti i giorni a dover fare scelte. Abbiamo fatto 20 partite, di cui 18 senza Lukaku e 14 senza Brozovic. Due pedine importantissime che ci sono mancate. Però grazie a tutti quest'anno abbiamo fatto un ottimo percorso in Champions. Purtroppo in trasferta abbiamo perso qualche punto di troppo"

DIRIGENZA - "Ero molto dispiaciuto per domenica. La pressione ce l'ho sempre. C'è un ottimo rapporto con la dirigenza e ci si parla sempre, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. E mi fa piacere che si cerca sempre di analizzare. C'è molta trasparenza e la cosa che mi piace di più è che ti dicono le cose in faccia"