Inter-Bologna, per i tifosi è tornato il vero Skriniar. Ma i giudizi dei quotidiani non lo celebrano

Durante questo inizio di stagione stiamo assistendo partita dopo partita ad una crescita costante di Milan Skriniar. Il centrale dell’Inter, reduce da una delle sue peggiori annate in carriera condizionata dal passaggio alla difesa a tre, sta finalmente assorbendo i dettami di Antonio Conte, tornando ad essere un calciatore indispensabile per tutta la retroguardia. Il ritorno sul centro destra lo ha sicuramente agevolato rispetto alla scorsa annata, ma anche nell’uno contro uno ieri sera ha fatto vedere la sicurezza del miglior Skriniar. Nonostante ciò, sui principali quotidiani sportivi italiani questo suo ritrovato stato di forma non è stato particolarmente sottolineato:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Deve uscire spesso su Barrow, che ondeggia dalle sue parti. È anche grazie a lui che l’Inter si è fatta più solida, anche se il gol subìto è un piccolo neo per tutto il reparto.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Vive sereno per una lunga fetta di partita, dalla sua parte arrivano palloni già lavorati davanti dai compagni.

TUTTOSPORT 6.5 – Dà solidità alla difesa.

PASSIONE INTER 6,5 – Nonostante avesse Barrow di fronte a sé, gioca un’intera partita con grande tranquillità e precisione.

