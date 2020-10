Sky – Inter-Borussia M, Conte sorride: Bastoni torna ad allenarsi in gruppo. Scalpita Sensi

Antonio Conte recupera i pezzi. Come confermato da Sky Sport, Alessandro Bastoni è tornato oggi ad allenarsi in gruppo dopo la notizia della seconda negatività ed è quindi a completa disposizione di Conte in vista dell’esordio in Champions League in programma mercoledì sera a San Siro contro il Borussia Mönchengladbach.

Ma non solo perché il tecnico nerazzurro potrà fare affidamento anche su Stefano Sensi, out contro il Milan per squalifica. L’ex Sassuolo si gioca una maglia da titolare con Eriksen.

