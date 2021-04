Inter-Cagliari, Conte (Dazn): “Vediamo avvicinarsi la meta. Posso buttarmi nel fuoco per la squadra”

Il tecnico nerazzurro al termine del match

ESULTANZA - "Le partite iniziano ad essere meno e ogni vittoria per noi ora vale 6 punti. Per noi era fondamentale mantenere 11 punti di distacco e devo dire che ci stiamo abituando a questa situazione. Per molti era la prima volta stare sotto pressione così. Sono contento del cammino che stiamo facendo con i ragazzi: in 2 anni siamo cresciuti tanto sotto diversi punti di vista. Sono in alta intensità per 95': alla fine il mio scatto era un premio per abbracciare i ragazzi. Loro meritano abbracci e baci, come con Hakimi. Spesso mi capita di baciare in fronte qualcuno, loro sanno che sono pronto a buttarmi nel fuoco per loro. Hakimi lo ha meritato, così come Darmian".