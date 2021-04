Inter-Cagliari, Conte (Sky): “Dispiace per chi voleva il male dell’Inter”

Le parole del tecnico nerazzurro

"Per un decennio non c'è stata storia, l'Inter in un anno e mezzo ha cambiato tutti i valori, in un anno molto complicato per noi. Credo i miei giocatori meriterebbero più considerazione per quello che stanno facendo. Tutti che criticano per l'Europa, ma noi la scorsa stagione siamo arrivati in finale di Europa League. E non mi pare che ultimamente le altre italiane stiano andando benissimo nelle coppe. Pensiamo a quest'anno, poi Dio vede e provvede. Il progetto per vincere era di 3 anni, questo è il secondo e ci stiamo avvicinano. Dovremmo essere molto contenti. Mi dispiace per chi si augurava il male per me e per l'Inter".