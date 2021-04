Inter-Cagliari, De Vrij (Inter Tv): “Non vogliamo fermarci. Sappiamo riconoscere come giocare una gara”

Le parole del calciatore dell'Inter al termine del match contro il Cagliari vinto per 1-0 con la rete di Darmian su assist di Hakimi

Al termine del match contro il Cagliari, il difensore dell'Inter, Stefan De Vrij, ha parlato a Inter Tv per commentare la gara e la corsa scudetto. Ecco le sue parole: "Non vogliamo fermarci, siamo in buona forma e stiamo bene. I risultati stanno arrivando e siamo contenti. Vogliamo continuare su questa strada. Siamo migliorati tanto nella fase difensiva, non solo noi difensori, ma comincia da attaccanti e centrocampisti che ci danno una mano. Siamo più uniti come squadra".